Oscarwinnares Jennifer Lawrence snakt naar een 'gewoon' leven: "Laat mij maar geiten melken" Ze is ’s werelds best betaalde actrice, op de schouw prijkt een Oscarbeeldje. Maar diep in haar hart verlangt Jennifer Lawrence naar een eenvoudig bestaan, liefst op haar eigen boerderij. Redactie

11u41 0 EPA

"Die roem en bekendheid, ik had dat nooit verwacht", zegt Jennifer Lawrence. De Oscarwinnares, die vorige week brak met haar vriend, filmproducer Darren Aronofsky (48), had een iets bescheidener carrière voor ogen. Met een tempo van drie films per jaar is de actrice toe aan een break, zegt ze.

Jennifer snakt naar een 'gewoon' leven. "Mijn droom? Een boerderij. Laat mij maar geiten melken." De actrice kent het boerenleven uit haar jeugd. "We woonden op vijftien minuten van een paardenfarm, ik kwam er zo goed als elke dag."

Verder wil Jennifer zich ook inzetten voor de nonprofit-organisatie Represent.Us, die zich inzet tegen corruptie in de Amerikaanse politiek.