Oscarwinnaar William Hurt overleden op 71-jarige leeftijd

FILM ‘The Power of the Dog’ wint Bafta voor beste film, Will Smith kaapt ‘beste acteur’ weg

‘The Power of the Dog’ heeft zondagavond de prijs voor beste film gewonnen op de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. Regisseur van de film, Jane Campion, viel ook in de prijzen met de award voor beste regisseur. Will Smith werd verkozen als beste acteur voor zijn rol in ‘King Richard’ en de Britse Joanna Scanlan als beste actrice voor haar rol in ‘After Love’.

13 maart