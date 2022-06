Oscar treedt uit de schaduw van mama Tine Embrechts: “’De zoon van’? Daar is hij allergisch voor"

Hij is nog maar achttien, maar Luis Oscar Santos is als OSKI goed op weg een vaste waarde te worden in de wereld van pop en hiphop met zijn nieuwe single ‘Apologies’. Dat hij de zoon is van Tine Embrechts wil hij liever niet te veel uitspelen. “Daarom doen we ook zelden samen interviews. Dit is dus een specialleke, hé”, lacht Tine in ‘Dag Allemaal’. “Natuurlijk ben ik apetrots op hem, vind ik dat hij supergetalenteerd is én dat de hele wereld zijn EP (extended play, nvdr) moet horen. Maar ik weet ook dat het moeilijk is om weer eens te horen dat hij kansen krijgt omdat hij ‘de zoon van’ is. Daar is Oscar redelijk allergisch voor. We hebben ook allebei een totaal ander publiek. Maar ik hoop dat er snel een tijd komt dat ze mij ‘de mama van OSKI’ noemen. Ik ben er klaar voor, neem maar over, zoon!”