Oscar lonkt voor ‘Close’ van Lukas Dhont: is bekroond tot beste internationale film op National Board of Review Awards

Muziek Davina Michelle zegt optredens in België af wegens griep: “Ik baal echt als een stekker”

Slecht nieuws voor fans van Davina Michelle (27). De Nederlandse zangeres stond normaal gezien vrijdagavond op de planken in de Antwerpse concertzaal Trix. Een dag later was dan weer het Leuvense Depot aan de beurt. Beide optredens gaan echter niet meer door. Op haar Instagram Stories heeft Davina laten weten dat ze de griep heeft en niet in staat is om op te treden.

8 december