Oscar-genomineerde regisseur Peter Bogdanovich (82) overleden

Bogdanovich werd vooral bekend door het zwart-witdrama ‘The Last Picture Show’ dat hij in 1971 regisseerde. De film sleepte in totaal acht Oscarnominaties in de wacht, onder anderen voor beste regisseur en beste scenario. Ook was hij als regisseur betrokken bij films als ‘What's Up, Doc?’, ‘Targets’, ‘Saint Jack’, ‘Daisy Miller’ en Paper Moon’. Zijn laatste film was ‘She's Funny That Way’ uit 2014. Bogdanovich wordt gezien als iemand die een brug sloeg tussen het 'oude' en het 'nieuwe' Hollywood.

Naast regisseur was Bogdanovich, met zijn karakteristieke opvallende hoornen bril, ook actief als schrijver en producent. Daarnaast verscheen hij geregeld voor de camera. Zo schitterde hij als Dr. Elliot Kupferberg in de HBO-serie ‘The Sopranos’ en enkele jaren geleden in de film ‘The Other Side of the Wind’ (2018) van Orson Welles.

Vaderfiguur

Ondertussen hebben ook heel wat sterren gereageerd op het overlijden van Bogdanovich. “Ik hield van hem en ik zal hem missen”, liet Jeff Bridges, die een van de hoofdrollen had in ‘The Last Picture Show’, weten. “Hij laat zijn geweldige films en visie achter.” Tatum O’Neal, die in 1974 op haar tiende een Oscar won voor haar bijrol in ‘Paper Moon’, deelde op Instagram verschillende foto’s en filmpjes van de regisseur. “Peter was mijn hemel en aarde”, schreef ze daarbij. “Een vaderfiguur, een vriend.”

Regisseur Francis Ford Coppola liet in een statement aan ‘Deadline’ weten: “Ik zal de première van ‘The Last Picture Show’ nooit vergeten. Aan het einde sprong het publiek om me heen op en barstte er een applaus los dat zeker 15 minuten duurde. Ik zal nooit vergeten dat alhoewel ik zelf nog nooit zo’n reactie had meegemaakt, Peter en zijn film het verdienden. Ik hoop dat hij dat geluksgevoel nu tot in de eeuwigheid heeft, en hij voor altijd geniet van ons applaus.” Barbra Streisand, die de hoofdrol had in ‘What’s Up, Doc?’ uit 1972, liet op Twitter weten: “Peter maakte me altijd aan het lachen! En hij zal dat vanuit daarboven ook blijven doen. Rust zacht.”

