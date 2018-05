Oscar and the Wolf maakt Sziget line-up compleet EVDB

26 mei 2018

10u07 0 Showbizz Sziget Festival 2018 heeft zijn line-up afgesloten. De laatste namen zijn Bonobo, Yellow Claw en onze eigen Oscar and The Wolf. Het festival vindt in augustus plaats in Boedapest.

Sziget Festival is bij ons een van de meest bekende internationale festivals. Dit jaar mag Oscar and the Wolf er spelen naast artiesten zoals Artic Monkeys, Kendrick Lamar en Lana Del Rey. Ook Dua Lipa, Kygo, Shawn Mendes, Gorillaz en Mumford & Sons zullen deze zomer optreden op het festival in Boedapest.

Elk jaar wordt het Obudai-eiland in Boedapest omgetoverd tot 'The Island of Freedom'. Wie erbij wil zijn, moet zich haasten, sommige passes zijn namelijk al uitverkocht. Meer informatie over het festival vind je hier.