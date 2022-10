Orlando Bloom over zijn bijna-doodervaring: “Ze dachten dat ik nooit meer zou kunnen lopen”

CelebritiesOrlando Bloom (45) vertelt in een openhartige Instagramvideo, naar aanleiding van Mental Health Day, over zijn bijna-doodervaring van 25 jaar geleden. Hij haalt het belang van mentale gezondheid aan en klapt uit de biecht over hoe hij zich door deze ‘donkere periode’ heeft geworsteld. “Mijn ruggenmerg was nog maar net intact", klinkt het.

‘Pirates of the Carribean’-acteur Orlando Bloom vertelt in een Instagramvideo van VN-kinderorganisatie Unicef, waarvan hij ambassadeur is, openlijk over het ongeluk dat hij op 19-jarige leeftijd had. “Ik viel drie verdiepingen naar beneden en brak mijn rug", begint hij. “Ik heb zeer veel geluk gehad dat ik de val überhaupt overleefde, want mijn ruggengraat was nog maar net intact.”

Toen de acteur in het ziekenhuis verbleef kreeg hij slecht nieuws te horen. “Ze vertelden me de eerste vier dagen dat ik misschien nooit meer zou kunnen lopen.” Hij vervolgt: “Het was het begin van wat voor mij echt een lange en pijnlijke reis was om enkele ‘patronen’ in mijn leven te herkennen en te begrijpen, die ertoe hadden geleid dat ik talloze ongelukken had gehad. Dit alles leidde uiteindelijk tot het breken van mijn rug, wat een bijna-doodervaring was.”

Donkere periode

Orlando kwam er, als bij wonder, zeer goed van af. Na twaalf dagen wandelde hij het ziekenhuis buiten op krukken. “De eerste maanden na mijn val waren een donkere periode voor mij. Voor iemand die altijd zeer actief was, voelde ik me plots heel beperkt. Daarbovenop had ik ook veel pijn.”

“Mentale gezondheid is bijzonder uitdagend omdat je het niet kan ‘zien’", gaat Orlando verder. “Je kan altijd proberen om de pijn, of het nu fysiek of mentaal is, om te zetten in het grote geluk van je leven. Het is zo belangrijk om mensen te bereiken, met mensen te praten en iemand te vinden die kan helpen bij deze transformatie.” Hij sluit af met de slagzin: “Het begint met één moment, één gesprek en één vraag: what’s on your mind (waar zit je mee)?”

