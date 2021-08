Orlando Bloom blikt terug op ongeval waarbij hij rugwervels verbrijzelde: “Ik ontsnapte aan de dood”

Enkele jaren geleden vertelde de acteur in het magazine GQ al over z’n ongeval. Op een avond sprong hij op een regenpijp om op een dakterras te raken, maar die brak. Bloom viel drie verdiepingen naar beneden en verbrijzelde z’n rugwervels. “Tot op dat moment waardeerde ik leven en dood nog niet", vertelde hij toen. “Ik waardeerde nog niet dat we niet onoverwinnelijk zijn. Vier dagen lang moest ik het idee onder ogen zien dat ik voor de rest van mijn leven in een rolstoel zou moeten zitten. Dat was een erg duistere periode. Ik besefte dat ik ofwel terug zou kunnen lopen, ofwel niet meer.” Maar de acteur vertelde dat hij ergens wist dat hij niet verlamd zou zijn. En dat gebeurde ook. Na een paar weken liep Bloom al zelf het ziekenhuis uit. En in plaats van het rustig aan te doen, begon hij de limieten van z'n lichaam te testen. “Dat ongeval heeft alles in m'n leven veranderd. Je beseft het niet, tot je het bijna kwijt bent. Ik reed vroeger met de motor en met auto’s alsof ik op een racecircuit zat, het was echt belachelijk. Niet omdat ik dacht dat het cool was, maar omdat ik het leuk vond om op het randje te leven. Maar ik ben daar kalmer in geworden."