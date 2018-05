Orlando Bloom altijd al eens naakt willen zien? Dit is je kans! EVDB

27 mei 2018

18u51 0 Showbizz Wie Orlando Bloom altijd al eens naakt heeft willen zien, boekt best snel een reisje naar Londen. Daar speelt hij namelijk mee in een toneelstuk, genaamd 'Killer Joe', waarin hij volledig uit de kleren gaat.

In 'Killer Joe' speelt Orlando Bloom een rechercheur, die in zijn vrije tijd ook ingehuurd kan worden als huurmoordenaar. Het verhaal gaat over hoe hij verwikkeld geraakt in een complot om een rijke matriarch te vermoorden.

In een video van The Sun is te zien hoe Orlando naakt over het podium loopt. Het publiek krijgt waarschijnlijk enkel zijn achterkant te zien, maar dat zal weinigen tegenhouden om toch tickets te kopen.

Zijn vriendin Katy Perry ging al eens over en weer naar Londen om hem te zien. Wie hem ook graag aan het werk ziet, heeft nog tot en met augustus de kans.