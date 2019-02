Originele voice-over Eric Hofman weer van de partij bij ‘Blind Date’: “Een brood bestel ik niet met mijn VTM-stem” SD

06 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Hij leende zijn stem aan tal van VTM-programma’s en sprak naar eigen schatting al zo’n 100.000 trailers in. Maar in beeld komt Eric Hofman (57) zelden. Aan de vooravond van de comeback van ‘Blind Date’ maakt hij graag een uitzondering. ‘Ingeborg was al pittig, maar Nathalie Meskens is een grotere flapuit. Zij is echt entertainend op zich’, zegt Eric in Dag Allemaal.

Kijkers die ouder zijn dan 35 herkennen zijn typische stemgeluid uit de duizend, maar bij het grote publiek is en blijft Eric Hofman een nobele onbekende. ‘Niet erg, ik heb wat dat betreft een heel andere instelling dan sommige van mijn collega’s’, zegt hij. ‘Ik heb begin jaren 80 als deejay voor Maeva gewerkt, de grote Vlaamse piratenzender. Ik was deejay pur sang net als mijn overleden collega Peter van Dam. Ik heb ook altijd mijn eigen productiehuis gehad en maakte zelf jingles en commercials. Dat stemmenwerk is echt een volwaardige stiel. Ik heb dat nooit gezien als een opstapje om in beeld te komen.’

Jouw stijl wordt weleens als ‘overenthousiast’ omschreven.

Och, in vergelijking met wat er tegenwoordig op radio en tv gebeurt, klink ik misschien uitbundig. Ik hoor op de radio nu heel ingetogen zaken, té ingetogen vaak. Wij zijn het enige land in Europa waar die snelle Hollandse Veronica-stijl niet meer gangbaar is, een beetje jammer toch. Maar pas op: ik kan óók heel ingetogen zijn, hoor. Ik kan vlotjes schakelen van mijn VTM-stem naar zeg maar een VRT-stem en alles daartussenin. Je hoort mij ook als leider van de pinguïns in de animatiefilms van ‘Madagascar’.

En nu beleeft je stem een revival dankzij de nieuwe ‘Blind Date’. Heb je getwijfeld toen ze je opnieuw vroegen?

Nee, want VTM zit in mijn hart. Ik heb de pioniersjaren meegemaakt en dat vergeet je nooit. Met een groepje van tachtig mensen deden wij álles. Ik werkte al voor ‘Vroemtuigen’ toen ik werd aangezocht om de trailers in te spreken. Ik heb er in al die jaren – later ook nog voor VIJF – bijna 100.000 ingesproken, schat ik. Ik schreef zelf mijn teksten, was mijn eigen stemmenregisseur. Tegenwoordig heb je een copywriter en een regisseur, wat op zich wel positief is. Het kan nooit kwaad om een klankbord te hebben.

Bij ‘Blind Date’ is Nathalie Meskens nu je klankbord. Wat is het verschil met Ingeborg?

Nathalie en Ingeborg zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden, maar allebei heel pittige dames. We zitten ook in een ander tijdperk natuurlijk, de show is perfect vertaald naar 2019. Ingeborg was heel gevat, maar Nathalie is misschien nog meer een flapuit. Nog meer zichzelf. Zij is echt entertainend op zich.

Het klikt wel tussen jullie.

Absoluut. En dan is het zalig pingpongen. We spelen heel goed op elkaar in, zelfs zonder dat het allemaal op voorhand uitgeschreven is.

Jullie improviseren dus veel?

Ja, het is een heel ander programma geworden. De kandidaten zijn ook veel mondiger dan vroeger. Zij bepalen nu zelf wat ze zeggen, dus voor mij is het altijd spannend om samen met mijn redacteur m’n tekst klaar te hebben als ik na een ronde een overzicht moet geven.

Krijg je nooit de slappe lach?

Het is me één keer overkomen bij een ander programma, ‘Waagstuk’. Mijn audiotechnicus fluisterde iets in mijn oor met betrekking tot een kandidaat die van een hele hoge trap naar beneden moest komen. Maar dat is niet voor publicatie vatbaar. (lacht) We zijn toen wel een keer of acht opnieuw moeten beginnen, omdat ik iedere keer opnieuw bulderend onder mijn tafel wegzakte. Achter de schermen ging het er soms hilarisch aan toe. En nu ook weer.

Worden er in deze ‘Blind Date’ ook effectief koppeltjes gevormd?

Wie weet. (lachje) Ik hóóp sowieso altijd dat het iets wordt. Soms zie je aan de lichaamstaal dat het bingo is, al weten die mensen dat op dat moment dikwijls zelf nog niet. Maar het is ­onvoorspelbaar.

Wel voorspelbaar: vanaf volgende week word jij weer herkend als de stem van ‘Blind Date’ als je een brood bestelt bij de bakker.

O, maar ik bestel een brood niet met mijn VTM-stem, hoor, ik loop daar niet mee te koop. (lacht)