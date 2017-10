Organisator Mister Gay is nu samen met de winnaar: "Toch ben ik géén tweede Ignace Crombé" TK

Mister Gay Belgium Raf Van Puymbroeck (links) en organisator Bram Bierkens Showbizz Bram Bierkens (30) is de organisator van Mister Gay Belgium. Op zich niet opvallend, ware het niet dat hij nu een koppel vormt met Raf Van Puymbroeck (23), de winnaar van 2016. Het roept Ignace Crombé-taferelen bij ons op, maar daar wil het paar komaf mee maken. "We doen niks verkeerd", aldus Bierkens in Dag Allemaal.

Bierkens startte de Mister Gay Belgium-verkiezing in 2013 op met zijn toenmalige vriend Denis. De twee gingen echter uit elkaar in het overwinningsjaar van Raf Van Puymbroeck, die in 2016 met het kroontje ging lopen. "De band die Raf en ik hadden, was aanvankelijk puur zakelijk", vertelt Bram nu. "Al was er direct een klik. Ik begeleidde hem tijdens opdrachten en kon goed met hem praten. Ook over mijn problemen met Denis. Waardoor hij mijn steun en toeverlaat werd. Maar pas in mei van dit jaar, toen Mister Gay Belgium 2017 werd verkozen, begon ik te beseffen dat er meer aan de hand was. Als ik met de nieuwe winnaar op stap was, miste ik Raf."

In augustus, tijdens de Mister Gay Europe-verkiezing in Stockholm, ging Bram uiteindelijk voor de bijl. "Ik wilde lang niet aan die verliefdheid toegeven, ik wou mijn professionaliteit behouden. Als organisator van een verkiezing een relatie met één van de ex-kandidaten aangaan, ik voelde me daar niet gemakkelijk bij. Terwijl ik eigenlijk aan niemand verantwoording heb af te leggen. Raf was Mister Gay Belgium af en ik was single. Wij doen niets verkeerd."

Aanvaarding

Dat er gefluisterd zal worden dat hij Raf aan de overwinning hielp, beseft hij maar al te goed. "Als ik zo'n verhaal hoorde, zou ik wellicht hetzelfde denken. Maar met de hand op het hart: er was op dat ogenblik nog niets tussen Raf en mij. Ik ben géén tweede Ignace Crombé."

Hij contacteerde de media ook zelf. "Zodat ik eindelijk weer mezelf kan zijn. Want ik zou Raf zo graag ook op straat eens kunnen vastpakken. Of hem meenemen naar een feestje als mijn lief. Ik had soms het gevoel opnieuw in de kast te zitten. Terwijl we met onze Mister Gay Belgium-verkiezing net opkomen voor aanvaarding. Dat kan niet, he."