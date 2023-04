Organisatie voegt zes nieuwe namen toe aan line-up: ook Macklemore komt naar Pukkelpop

Showbizz Deborah Ostrega blikt terug op pikante tijd bij Lords of Acid: "Als ze braaf waren, mochten ze mee naar de hotelkamer”

Zangeres Deborah Ostrega vertelt in de eerste uitzending van ‘M-TV’, een nieuwe show van radiozender Willy, over haar tijd bij de band Lords of Acid. “Ik ben pas na Lords of Acid met cocaïne begonnen. Echt serieus”, klinkt het.