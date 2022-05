Organisatie niet te spreken over fraude tijdens tweede halve finale Songfestival: “Nog nooit meegemaakt op zo’n grote schaal”

Celebrities Chris Rock grapt in nieuwe show over Os­car-incident met Will Smith: “Ik heb mijn gehoor weer terug”

Het heeft even geduurd, maar Chris Rock (57) heeft eindelijk enkele grappen gemaakt over het befaamde Oscar-incident. De Amerikaanse acteur Will Smith (53) sloeg de komiek toen in het gezicht nadat deze een grap gemaakt had over zijn vrouw Jada. Aanvankelijk had Chris Rock weinig te zeggen over het hele gebeuren, maar daar is ondertussen dus verandering in gekomen.

