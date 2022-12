Opvolger voor ‘De Vlaamse Televisie Sterren’ is bekend: Koen, Danira en Gert reiken nieuwe mediaprijzen ‘Kastaars!’ uit

Showbits Botoxdok­ter Joshua uit 'The Sky is the Limit' heeft last van beroepsmis­vor­ming: “Ik ontleed elk gezicht, ook buiten mijn praktijk”

De Vlaamse showbizz krijgt er dankzij het zesde seizoen van ‘The Sky is the Limit’ enkele nieuwe gezichten bij. Eén van de opvallendste figuren is esthetisch arts Joshua Van der Aa (31). De Antwerpenaar studeerde Geneeskunde en leidt al enkele jaren een droomleven in Londen. Hij geeft dat hij last heeft van beroepsmisvorming en dagelijks mensen bekijkt welke ingrepen ze zouden kunnen doen. Zouden kunnen, maar niet noodzakelijk. “Schoonheid zit vaak ook in de imperfectie”, vertelt hij aan Senne in een nieuwe Showbits.

29 november