Opvallende vriendschap: Rob Vanoudenhoven en Dean zijn al jaren de beste kameraden Redactie

08 augustus 2019

06u00

Bron: STORY 0 Showbizz Op liefde staat geen leeftijd, op vriendschap evenmin. Dean (30) en Rob Vanoudenhoven (51) zijn al jaren kameraden, met dank aan enkele gedeelde passies. Ze zitten zelfs samen in een coverbandje: Dean als zanger, Rob als bassist. Ze kunnen altijd bij de ander terecht voor een goed gesprek. “Maar we kunnen ook een half uur naast elkaar zitten zonder een woord te zeggen.”

Sporten brengt mensen samen en in het beste geval smeedt het zelfs een vriendschapsband voor het leven. Tussen Rob Vanoudenhoven en Dean bijvoorbeeld. De twee leerden elkaar zeven jaar geleden kennen op het kartingcircuit, waar ze het tegen elkaar én een aantal andere BV’s opnamen. “De moeder van Dean is een ex-collega van mijn ex-vrouw Anita, dus het ijs tussen ons was meteen gebroken”, aldus Rob. Tijdens het racen nadien viel meteen de competitiviteit van Dean op. “Ja, ik win graag. Zelfs als het maar om een stom spelletje gaat. Als de ander beter was dan ik, kan ik nog leven met mijn verlies. Maar als het mijn eigen schuld is, ben ik een hele dag slechtgezind.”

