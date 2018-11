Opvallende carrièreswitch voor ‘Temptation’-Alex: “Ik word tandartsassistent” SD

06 november 2018

17u40 0 Showbizz Alex Maas (27), de gespierde verleider uit ‘Temptation Island’, gaat voor een opvallende carrièreswitch. De man met de hagelwitte tanden gaat zich nu ook op de tanden van anderen toeleggen.

Een van de meest spraakmakende figuren van ‘Temptation Island’ 2017 was ongetwijfeld Alex. De flamboyante verleider slaagde erin om Rosanna tot twee keer toe in bed te krijgen, tot grote ergernis van haar vriend Niels en een hoop drama achteraf.

Gezien zijn lichaamsbouw verbaast het u wellicht niet dat de jongeman uit Breda momenteel aan het werk is als personal trainer in een sportschool. Nu blijkt echter dat de man een totaal andere job ambieert. Binnenkort gaat hij namelijk aan de slag als tandartsassistent. “We gaan weer de boeken in. Mooie kans gekregen om aan de slag te gaan als assistent tandheelkundig medewerker”, laat hij weten op Instagram.

Moddergooien

Na passages in ‘Ex on the Beach’ en ‘Temptation Island VIPS’ haalde Alex de laatste tijd vooral de media door zijn online geruzie met Rosanna. Op de koop toe ging hij vorige maand zelfs nog op de vuist met Niels. Die laatste is overigens nog steeds samen met Rosanna, die intussen zijn verloofde werd.