Opvallende beslissing bij Disney: ex-baas Bob Iger neemt opnieuw de leiding

Celebrities ‘Power Ran­gers’-ster Jason David Frank overleden

De Amerikaanse acteur Jason David Frank (49), vooral bekend door zijn rol als Tommy Oliver in de originele ‘Power Rangers’-reeks, is overleden. Het nieuws werd bevestigd door zijn agent en woordvoerder. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens ingewijden is de acteur uit het leven gestapt.

11:39