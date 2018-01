Opvallend: Witte Huis vraagt (en krijgt) privé-screening 'The Post' Ondanks hoofdrollen van Trump-criticasters Tom Hanks en Meryl Streep EDA

09u27

Bron: The Hollywood Reporter 0 REUTERS Showbizz Het team van president Donald Trump heeft een opmerkelijk verzoek ingediend. En verkregen. 'The Post' het politieke drama van Steven Spielberg zal privé vertoond worden in het Witte Huis. Dat is opvallend gezien de hoofdrollen worden vertolkt door Tom Hanks en Meryl Streep. Twee van Trump's grootste criticasters.

Al sinds decennia levert Hollywood films aan aan de First Family en het huispersoneel wanneer dit verzocht wordt. Naar verluidt doet het Trump White House redelijk veel beroep op dit privilege. Zo ook voor 'The Post', dat zowel in 1600 Pennsylvania Ave. als in Camp David, waar de president gepland staat om vandaag en morgen een top te organiseren met GOP wetgevers, zal vertoond worden.

De ironie hiervan is dat het om te beginnen een politiek drama is dat focust op de rol van Katharine Graham en Ben Bradlee in het aan het licht brengen van de Pentagon Papers in 1971. Regisseur Steven Spielberg zou zich naar eigen zeggen 'gespoed hebben' om de film te maken om mensen te herinneren aan het belang van het Eerste Amendement te midden van het huidige politieke klimaat en de herhaalde aanvallen van Trump op de media.

Bovendien worden de hoofdrollen van respectievelijk Katharine Graham en Ben Bradlee vertolkt door Meryl Streep en Tom Hanks, tegenstanders van de opperbevelhebber.

AP

In een eerder interview met The Hollywood Reporter zei Hanks dat hij elke uitnodiging om de film in het 'Trump White House' te kijken zou weigeren. "Ik had me niet kunnen voorstellen dat we zouden leven in een land waar neo-nazi's fakkeloptochten doen in Charlottesville [Virginia] en grappen over Pocahontas worden gemaakt voor de Navajo-code praters. Ik vind dat we elk voor zichzelf moeten gaan beslissen wanneer we hier tegenin gaan. We moeten misschien niet meteen oprukken naar de wallen, maar we moeten wel dringen dingen gaan afwegen: Weet je wat? Ik denk dat het nu de tijd is."

Tijdens de Globes-ceremonie van vorig jaar, verwoestte Streep Trump tijdens haar dankwoord voor de Cecil B. DeMille Award. Op zijn beurt bespotte Trump Streep in een reeks tweets, die haar "over-rated" en een "Hillary-flunky" noemden.

Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op de screening. Mogelijk heeft het nu even de handen vol met de recente release van Michael Wolff's boek 'Fire and Fury: Inside The Trump White House', vol onthullingen over Donald Trumps presidentschap.

'The Post' maakt deze zondag kans op zes Golden Globes.

Getty Images for Palm Springs In PALM SPRINGS, CA - JANUARY 04: Steven Spielberg, Meryl Streep en Tom Hanks tijdens de openingsavond van het 29ste Palm Springs International Film Festival.