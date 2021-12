Opvallend kleedje met meer dan 3.000 veren, maar toch werd Kedist Deltour geen Miss Universe

Met haar gevederde kleedje leek ze wat op een vogel, maar haar outfit bracht haar helaas niet tot ongekende hoogtes in de Miss Universe-verkiezing. Onze Kedist Deltour slaagde er namelijk niet in om de top 16 van de wedstrijd te bereiken. Met haar outfit wou ze een eerbetoon brengen aan ons land en haar roots. “Haar ‘vleugels’ hadden de kleuren van haar geboorteland Ethiopië, het kleedje zelf toonde de Belgische driekleur”, aldus ontwerper Roman Vandycke. “De outfit bestaat in totaal uit 3.000 veren en is volledig met de hand gemaakt.”

“Ik ben heel emotioneel en heb al veel gehuild”, reageerde Deltour ontdaan na afloop. “Ik was de favoriet van iedereen, dus iedereen was geschrokken dat ik er niet bij was. Het doet me heel veel pijn, want ik zag mezelf wel in de finale.”