Optreden Goldband stilgelegd door technische problemen: bandleden maken selfies met fans in tussentijd

Showbits Thuis bij zangeres Leki 1 jaar na haar plotse verlamming: “Muziek spelen lukt nog niet, ik herken mijn eigen stem niet”

Exact één jaar geleden brak het noodlot toe bij zangeres Leki. Ze werd wakker in het ziekenhuis: haar gehoor was zwaar beschadigd en ze was bijna volledig verlamd. Dat was het begin van een lange revalidatie. Een jaar later zocht Showbits-reporter Desna haar op bij haar thuis om te kijken hoe het nu met de zangeres gaat. En of haar grote passie, muziek spelen en zingen, nog steeds mogelijk is. Bekijk dit openhartig gesprek in een nieuwe Showbits-video.