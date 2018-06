Optreden bij MNM krijgt staartje: Joodse organisaties dienen klacht in tegen rapper Bizzy Blaza TK

15 juni 2018

17u24

Bron: Belga 0 Showbizz Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft naar eigen zeggen klacht neergelegd bij UNIA tegen rapper Bizzy Blaza. Dat doen ze naar aanleiding van diens lied 'Money tot de Dood' en de bijhorende videoclip. Het nummer deed eerder deze week heel wat stof opwaaien Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft naar eigen zeggen klacht neergelegd bij UNIA tegen rapper Bizzy Blaza. Dat doen ze naar aanleiding van diens lied 'Money tot de Dood' en de bijhorende videoclip. Het nummer deed eerder deze week heel wat stof opwaaien toen het optreden van de rapper bij MNM abrupt afgebroken werd.

Bizzy Blaza stigmatiseert volgens het FJO de Joodse gemeenschap "op een extreme, provocerende en denigrerende wijze". Het nummer in kwestie bevat zinnen als "ik wil money als een jood" en "kan niet hangen met een juif".

De rapper kwam eerder deze week al negatief in het nieuws toen MNM-dj's Brahim en Astrid tijdens een uitzending van 'Urbanize' zijn microfoon uitschakelden, volgens de VRT omdat de man slogans begon te roepen die kunnen aanzetten tot haat. Bizzy Blaza zou er het nummer "Money tot de Dood" brengen en wilde naar eigen zeggen kritiek geven op de huidige problematiek in de Palestijnse gebieden - ook een onderwerp in de videoclip van het nummer. De clip in kwestie werd gisteren ook verwijderd door YouTube.

Het FJO hoopt nu dat het Interfederaal Gelijkekansencentrum (UNIA) "een gepast gevolg zal geven aan de klacht".