OPROEP: James Cooke zoekt ‘zijn’ Pocahontas CD

01 november 2019

Uitgezonderd., het theaterhuis van James Cooke, pakt volgend jaar uit met een gloednieuwe familiemusical: 'Pocahontas'. En daarvoor is de presentator nog op zoek naar een geschikte hoofdrolspeelster.

Na het onwaarschijnlijke succes van ‘Aladdin’ komt Uitgezonderd. in 2020 met een nieuwe familiemusical op de planken. Ook deze keer worden de gekende ingrediënten gemixt: een meeslepend verhaal, magische muziek, indrukwekkende decors, veel humor en af en toe een traan. Toch is het recept nog niet volledig. Er ontbreekt nog één zeer belangrijk ingrediënt.

“Ik ben nog op zoek naar mijn Pocahontas.” aldus James Cooke, artistiek zaakvoerder van het theaterhuis. “Waar ik bij ‘Aladdin’ met Ianthe Tavernier de perfecte prinses Jasmine gevonden had, ben ik nu op zoek naar het meisje dat het ‘Pocahontas-jasje’ past. Pocahontas is een geliefde, stoere en onverschrokken meid. Eentje waar mannen voor in zwijm vallen, maar stiekem ook wel schrik van hebben.”

Professionele musicalactrices tussen de 18 en 28 jaar oud kunnen zich inschrijven voor de audities op 18 november via hallo@uitgezonderd.be.