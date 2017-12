Oproep: dans mee met de grootste kersthit aller tijden in Oostende Redactie

Zin in kerst? Kom dan nu vrijdag meedansen op Mariah Carey's hit "All I Want For Christmas is You". We gaan zo met z'n allen de unieke lichtstraat in Oostende openen.

Afspraak: 15 december vanaf 17u45 in de Adolf Buylstraat, Oostende.

