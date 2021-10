Oprah Winfrey: “Ik heb slechts drie vrienden”

CelebritiesOprah Winfrey (67) heeft een kleine vriendenkring, vertelde ze in de podcast ‘Making Space with Hoda Kotb’. Ze rekent slechts drie mensen tot haar vrienden. Een daarvan is Maria Shriver (65), de ex-vrouw van Arnold Schwarzenegger (74).

Oprah Winfrey leerde Maria Shriver op een wel erg bijzondere plek kennen, verklapte ze. “Ik ontmoette haar voor het eerst in het toilet”, klinkt het. “We werkten toen allebei heel vroeg in de ochtend bij WJZ-TV. Ik maakte stukjes voor de ochtendshow, zij had ‘s avonds een magazine en was de hele nacht opgebleven. Ze stond in de toiletruimte en spatte water in haar gezicht. We begonnen te praten. Ik zal dat voor altijd een goddelijk moment blijven vinden, want ze is een van die ware, hechte vrienden die me door m’n hele carrière gesteund hebben."

“Ik heb verder niet veel vrienden", vervolgde het tv-icoon. “Iedereen kent Gayle King (een journaliste, red.). Dan is er nog Maria, en dan Bob Greene (een personal trainer, red.). Dat is het. Gayle en Maria heb ik in dezelfde periode ontmoet. Gayle en ik zijn al 42 jaar vrienden, en ook Maria en ik kennen elkaar al 42 jaar. Ik heb die vriendenkring nooit echt uitgebreid, tot heel recent. De afgelopen vijf jaar ben ik wel nog bevriend geraakt met een paar mensen."

Ook Shriver zelf, de ex-vrouw van Arnold Schwarzenegger, toonde zich enthousiast over hun vriendschap. Vooral de kleine gebaren van Winfrey, zoals af en toe een kopje koffie brengen, hebben haar diep geraakt. “Voor mij was het zo ontroerend omdat ik zo niet ben opgegroeid. Niemand heeft me ooit een kop koffie of een glas water gebracht. Ook al had ik een erg goede band met mijn moeder, toch heeft ze me nooit echt bemoederd op die manier. Ook Oprah werd thuis niet bemoederd. Dus ik denk dat we elkaar daarom op een of andere manier bemoederen."

LEES OOK: