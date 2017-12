Oprah Winfrey, een hallucinant portret: van verkracht en mishandeld kind tot steenrijke powervrouw KD

17u55 1 REUTERS Showbizz Een superster, gul voor goede doelen, zo rijk als de zee diep is. Oprah Winfrey is één van de meest geliefde en invloedrijke Amerikanen van het moment. Maar ooit was het anders. Oprah zoals je haar nog niet kent.

Oprah mag zich ’s werelds allereerste zwarte vrouwelijke miljardair noemen. Het contrast met haar armoedige kinderjaren kon niet groter zijn. Oprah werd geboren als Orpah (omdat niemand haar naam correct uitsprak, werd dat algauw 'Oprah') in een klein stadje in het zuiden van de VS. Haar ouders waren ongehuwd en veel te jong. Vader Vernon, een soldaat, was 20, moeder Vernita, een huismeid, amper 18. Het gezin kwam amper rond, mooie kleren zaten er niet in voor de kleine Oprah. Kinderen lachten haar uit met de overalls van aardappelzakken die haar moeder voor haar naaide. "Sack Girl" werd ze spottend genoemd. Haar speelkameraadjes waren kakkerlakken...

Getty Images Oprah en haar vader Vernon.

Verkracht

Op haar negende werd Oprah verkracht door een 19-jarige neef. Jaren later onderging ze hetzelfde lot nog enkele keren, door een familievriend en een oom. Oprah vertelde in 2012 in een interview met David Letterman over het fysieke en emotionele misbruik door haar familie.

"Ik ging met een emmer water halen in de waterput. Ik was met mijn vingers in het water aan het spelen, en dat stond mijn grootmoeder niet aan. Ze sloeg me zo hard met een zweep, het bloed stroomde uit de striemen op m'n rug. Toen ik mijn jurk weer aantrok, hing die binnen de kortste keren vol bloed. En kreeg ik opnieuw van de zweep."

Op haar veertiende raakte Oprah zwanger, maar het kindje kwam te vroeg en stierf kort na de geboorte.

1-aprilgrap

In 1974 kreeg Oprah haar eerste job als nieuwlezeres voor een tv-zender in Nashville. Op haar 20ste zorgde ze zo al voor een primeur: Oprah was het allereerste vrouwelijke Afro-Amerikaanse nieuwsanker.

Twee jaar later verhuisde ze naar Baltimore, waar ze co-nieuwsanker van de legendarische Jerry Turner werd. Een hoge positie voor een 22-jarige zwarte vrouw in die tijd. Ze zou 22.000 dollar per jaar verdienen, wat overeenkomt met zo'n 95.000 dollar (80.000 euro) nu. Een pak geld, maar Oprah kreeg de kans niet om een jaar uit te doen.

Turner wilde immers niet werken met een 22-jarig onervaren wicht uit Tennessee. Acht maanden nadat ze haar contract had getekend, werd Oprah ontslagen bij de nieuwsdienst. "Het was op 1 april 1977, ik weet het nog goed", aldus de presentatrice. “De grote baas riep me in zijn bureau. Ik dacht dat het een 1-aprilgrap was toen hij zei dat hij "grotere plannen met me had". Ik kreeg een anonieme voice-overjob in het ochtendblok."

AP Lance Armstrong bekent dopinggebruik in één van de meest legendarische 'Oprah'-shows.

Dr. Phil

In 1978 werd Oprah copresentatrice van 'People Are Talking'. Toen ze begin jaren 80 hoorde dat er in Chicago een host voor een ochtendshow werd gezocht, stuurde ze prompt een auditietape op. In 1986 ging de eerste 'Oprah Winfrey Show' op antenne, die 25 jaar een vaste waarde zou blijven en van Oprah de onbetwiste talkshowkoningin maakte.

Nog in ’86 richtte ze Harpo Productions op. Harpo - Oprah achterstevoren gespeld - is een mediagigant in de VS. Het bedrijf geeft o.a. 'O, the Oprah Magazine' uit en is mede-eigenaar van The Oprah Winfrey Network, dat ruim 82 miljoen gezinnen bereikt. 'Dr. Phil' is één van de programma's die door Oprahs bedrijf worden gemaakt.

Grootgrondbezitter

In 2016 betaalde Oprah 24 miljoen euro voor een farm met oceaanzicht in Montecito, Santa Barbara. Naast het woongedeelte omvat het domein weiden, paardenstallen en -pistes. Alleen de paarden zelf ontbreken, en het is onwaarschijnlijk dat die er ooit zullen komen. Oprah, nochtans een ervaren ruiter, woont ook niet op haar boerderij, maar in een reusachtige villa in de buurt.

Het Beloofde Land, zo wordt Oprahs landgoed van 42 miljoen euro genoemd. Het heeft iets weg van een zuidelijke plantage. Overal werden eiken geplant, er is een rozentuin, theehuis en vijver met fontein. Het domein is zo groot, dat de tuinlieden en veiligheidspersoneel zich met golfkarretjes moeten verplaatsen. Toen Oprahs buur in 2016 stierf, kocht ze ook zijn grond en plantte die vol eikenbomen.

Photo News Oprahs landgoed in Montecito.

My favorite day of the week. #Harvestday Een foto die is geplaatst door null (@oprah) op 27 apr 2017 om 18:46 CEST

Oprahs waterfactuur in Montecito bedroeg in 2013 liefst 105.000 euro. Tijdens de grote droogte van 2014 liet ze vrachtwagens met water aanrukken om haar tuin groen te houden.

Ze bezit ook grond en huizen op Hawaï en een woning van 12 miljoen euro in de bergen van Colorado. Verplaatsen doet ze zich bij voorkeur met haar peperdure super-de-luxe privéjet.

iPads, diamanten en muffins

Oprah, derde rijkste selfmade woman in de VS, weet hoe ze een cent kan bijverdienen. In 2006 kocht ze - anoniem - een schilderij van Gustav Klimt. Tien jaar later verkocht ze het weer aan een Chinese verzamelaar. Met een mooie 60 miljoen euro winst.

Maar ze geeft ze ook graag uit. Wanneer queen Oprah zin heeft in muffins, laat ze die per expres overvliegen van haar favoriete bakkerij in Napa Valley. Ook voor anderen is ze gul. Wie kent de legendarische shows niet waarin Oprah haar publiek met de meest waanzinnige geschenken bedacht? Volkswagen Beetles, tripjes naar Disneyland, iPads, diamanten oorringen... Tussen 2002 en 2011 zou ze voor zo'n 20 miljoen euro aan cadeaus hebben uitgedeeld.

Eigen school

In Henley-on-klip, Zuid-Afrika, richtte ze een internaat op voor kansarme meisjes. Oprah betaalt alles, van lesmateriaal tot sokken, uniformen en beugels. Toen één van de leerlingen gewond raakte in een verkeersongeluk, nam Oprah de ziekenhuisfacturen voor haar rekening.

Celebrating our 7th Graduation and 10th Anniversary at OWLAG! #ProudMomO Een foto die is geplaatst door null (@oprah) op 02 dec 2017 om 21:38 CET

Het handtas-incident

Toen Oprah in 2013 naar Zwitserland afreisde voor het huwelijk van Tina Turner, wilde ze in een winkel een dure merkhandtas van dichterbij bekijken. De verkoopster, die haar niet had herkend, weigerde "omdat ze die toch niet zou kunnen betalen". Oprah voelde zich racistisch behandeld, en maakte er een zaak van in de media.