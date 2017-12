Opnieuw vooraanstaand modefotograaf beschuldigd van seksueel misbruik kv

06u01

Bron: Belga 0 AFP Fotograaf Bruce Weber op 5 december 2016 nadat hij Isabella Blow Award for Fashion Creator tijdens British Fashion Awards 2016 in London in ontvangst mocht nemen. Showbizz Na Terry Richardson is nu een andere grote naam uit de modewereld in opspraak geraakt omdat hij jonge modellen zou hebben misbruikt. Met fotograaf Bruce Weber (71) verschijnt een nieuwe naam op het lijstje van beroemdheden die in opspraak raakten na het Weinstein-schandaal.

Weber werkte voor Vogue en hielp merken als Calvin Klein, Ralph Lauren en Abercrombie & Fitch aan hun imago. Volgens een klacht die vrijdag werd ingediend bij het hooggerechtshof van New York zou Bruce Weber een jong model, Jason Boyce, in december 2014 misbruikt hebben, tijdens een fotosessie in zijn studio in Manhattan. Weber zou aan de toen 28-jarige Boyce gevraagd hebben om zich uit te kleden, hem aangeraakt hebben, en hem verplicht hebben om hem te kussen.

"Met alleen wat vertrouwen zou je echt ver kunnen raken (...) Waar wil je naartoe? Wat is je ambitie," zou de fotograaf gefluisterd hebben, volgens de klacht die de Californische advocate Lisa Bloom indiende. Ze viseert ook het modellenagentschap dat Boyce tewerkstelde, en zijn baas, Jason Kanner.

In de klacht staat dat Weber zich "op gelijkaardige manier zou gedragen hebben met andere mannelijke modellen", die hem door het agentschap, Soul Artist, werden toegestuurd. Lisa Bloom zegt dat ze sinds vrijdag "andere oproepen kreeg met gelijkaardige klachten".

Boyce vraagt een vergoeding vanwege de "emotionele schade" en de "economische verliezen". Hij keerde het modellenwerk de rug toe, omdat hij zijn buik vol had van de praktijken die hij wijdverspreid achtte.

In oktober lieten de magazines Vogue en Vanity Fair, eigendom van de groep Condé Nast, de fotograaf Terry Richardson vallen. Hij werd er al jaren van verdacht modellen seksueel lastig te vallen.