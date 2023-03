Opnieuw verdwijnt een ‘Van den Bossche’ uit ‘Familie’: “Fans moeten zich geen zorgen maken, het is maar tijdelijk”

Showbits 10 jaar na Lasgo focust Jelle Van Dael op solocarriè­re: “Wie weet komt er ooit nog een vervolg, met mij of iemand anders”

Tien jaar al is dat de populaire danceformatie Lasgo in stilte van de radar verdween. Maar nu is zangeres Jelle Van Dael (32) terug met een soloproject. Haar eerste single is net uit: ‘Lovedrunk’. Die brengt ze uit op het platenlabel van Thibaut Courtois. De afgelopen jaren werkte Jelle vooral als DJ in het weekend, zodat ze zich tijdens de week op de opvoeding van haar zoontje kon storten. Bekijk het hele interview over haar comeback in een nieuwe Showbits.