Opnieuw opdoffer voor Monique, de toeverlaat van Steve Tielens: “Er zijn uitzaaiingen vastgesteld” VVDW

09 juni 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Charmezanger Steve Tielens zit er emotioneel onderdoor. Vorige week liet hij weten dat Monique Larminier (bijna 76), zijn voormalige chauffeur én nog steeds zijn steun en toeverlaat, botkanker heeft. Binnenkort zal ze bestralingen krijgen, maar intussen kreeg Monique opnieuw slecht nieuws te verwerken. “Het resultaat van de beenmergpunctie is helaas niet goed: er zijn uitzaaiingen gevonden. Een harde noot om te kraken. Het zijn heel zware, emotionele dagen”, aldus Steve in Story.

Je hebt Monique inmiddels in de tuin van het ziekenhuis bezocht. Hoe gaat het met haar?

Ze houdt zich kranig, en ze trekt zich heel erg op aan mijn bezoekjes. Dat we elkaar niet mogen knuffelen, is wel heel pijnlijk. Ze vroeg al of ik haar euthanasiepapieren wou ondertekenen, maar ik kan me niet voorstellen dat ze er niet meer zou zijn… Ze weegt nu nog maar 47 kilo. Ik probeer haar op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Ik bezoek haar bijna dagelijks. Ik haal de vuile was op en breng haar propere kleren. Dat is het minste wat ik kan doen, want zij was de ruggengraat van mijn carrière.

Hoe ga jij om met dit harde verdict?

De situatie bezorgt mij veel stress. Ik zit in een serieuze dip, er mag geen nieuwe tegenslag meer bij komen of ik steven af op een depressie. Thuis loop ik de muren op omdat ik mijn optredens en publiek mis en geen inkomsten heb. Ik voel me opgejaagd, krijg geen hap door mijn keel en heb last van hyperventilatie.

Op welke manier probeer je je negatieve gevoelens tegen te gaan?

Ik heb eenmalig slaapmedicatie genomen omdat ik niet in slaap kon geraken. Voor het slapengaan mediteer ik op rustgevende muziek. Ik zoek ook ontspanning door te wandelen met mijn honden en ik verzet mijn gedachten door liedjes te schrijven. Hopelijk komt alles nog goed, maar het verdict is zwaar.