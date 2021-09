Opnieuw hommeles bij Brad Pitt en Angelina Jolie: discussies over wijngaard en voogdij

Laten we beginnen met Brad Pitt. Die heeft nu een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen zijn ex, Angelina Jolie. Die wil namelijk haar aandelen van hun gezamenlijke wijngaard in Frankrijk verkopen en heeft naar verluidt zelfs al een koper gevonden. Het landgoed, dat zo’n 140 miljoen waard is, is in handen van het bedrijf Quimicum, dat voor 60% bestaat uit Brads bedrijfje Mondo Bongo, en voor 40% in handen is van Angelina, via het bedrijf Nouvel.

Recht op voorkoop

Angelina zou nu een koper voor haar aandelen hebben gevonden, klinkt het. Maar daarmee gaat ze voorbij aan het recht van voorkoop, waarbij Brad eigenlijk eerste keuze zou mogen hebben om de aandelen over te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper. “En dat ondanks de ongelofelijke hoeveelheid werk, tijd en geld die hij in het landgoed heeft gestoken", klinkt het. “Het is noemenswaardig dat Nouvel de laatste vier jaar niet echt in het beste belang van Quimicum gehandeld heeft, door de goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen en de hernieuwing van de manager systematisch te vertragen. We begrijpen dat het echte doel van Nouvel en aandeelhouder Angelina Jolie is om hiermee hun aandeel in Chateau Miraval SA te verkopen op een manier die voorbijgaat aan het recht op voorkoop van Mondo Bongo. Als gevolg komen ze dan in het bezit van een kapitaal dat werd opgebracht dankzij de investeringen van Mondo Bongo, waaraan Nouvel niet heeft bijgedragen.”

Wanhopige poging

Ook Angelina heeft wat op haar lever liggen. Op haar aangeven werd de rechter die over hun scheidingszaak moest oordelen, vervangen wegens partijdigheid. Brad Pitt wil nu dat die beslissing wordt teruggedraaid, zodat de tijdelijke voogdijregeling die de rechter had vastgelegd ook effectief gevolgd zou moeten worden. Maar daar is het team van Angelina niet blij mee. “Dit soort spelletjes, een laatste wanhopige poging van een beroemde partij om een speciale behandeling te krijgen, is niet de bedoeling van de beperkte middelen waarover dit Hof beschikt”, klinkt het. “Er valt hier niets te zien of te beoordelen. Er is geen kwestie die voldoet aan de strenge normen van dit Hof voor herziening, of die het waard is om te herzien.”

Het moge duidelijk zijn, het zal nog even duren voor de scheiding helemaal is afgerond.

