Opnieuw een 'Temptation Island'-baby geboren DBJ

09 mei 2018

21u05

Bron: Instagram 0 Showbizz Jolyn, een van de verleidsters uit 'Temptation Island' 2016, is moeder geworden van een zoontje Austen. De 25-jarige blondine deelde het nieuws mee op haar Instagrampagina.

Vorige week nog lieten Herbert en Jolien, deelnemers van 'Temptation Island' 2017, aan de wereld weten dat ze een kindje verwachten. Nu mogen ex-verleidster Jolyn en haar verloofde Michel Vercruysse dit blijde nieuws aan de wereld verkondigen. Jolyn maakte een opmerkelijke beurt in de editie van 2016 omdat ze de grootste 'Temptation' van Luc was. Austen werd op 27 april geboren.

AUSTEN 🖤 @michelvercruysse Een foto die is geplaatst door null (@jolynedeboevere) op 05 mei 2018 om 10:28 CEST

AUSTEN VERCRUYSSE ❤️ 27-04-2018 #April #love #forever #my2boys #myson #babyboy #mylove #addict #perfect @michelvercruysse Een foto die is geplaatst door null (@jolynedeboevere) op 27 apr 2018 om 21:29 CEST

Tv-baby's

Er is een ware babyboom aan de gang in tv-land. Na twee ‘Blind getrouwd’-baby’s en een derde op komst, kondigden Herbert en Jolien begin deze maand aan dat hun kleine wonder in november wordt verwacht. Het kindje van Jolyn en Michel is al de derde ‘Temptation Island’-baby, want het Nederlandse koppel Kirsten en Regilio verwelkomden in november 2016 al hun zoontje.

Huisje, tuintje, kindje? Yes, we did it! #papaHerbie😍👶🏽 Een foto die is geplaatst door null (@herbert_bb) op 01 mei 2018 om 10:48 CEST