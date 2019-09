Opnieuw een Golden Buzzer en een reeks jonge talenten: dit is het beste van ‘Belgium’s Got Talent’ DBJ

27 september 2019

22u35 3 tv Dan Karaty heeft zijn Golden Buzzer uitgedeeld in de derde aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’. Hij koos voor de Brusselse dansgroep The Movement Theory die hem helemaal van zijn stoel bliezen.

Dansgroep The Movement Theory (17-23, Brussel) brengt dansers uit verschillende crews bijeen. Ze hebben geen specifieke stijl, maar maken hun stukken op basis van hun eigen ervaringen. Niet alleen Dan Karaty was helemaal ondersteboven van de act, ook An Lemmens is met verstomming geslagen: “Dit is iets wat we hier nog nooit hebben gezien”, zegt ze.

Indrukwekkend was het minste wat je kan zeggen over Turnclub Athena (11-27, Sint-Amandsberg). Ze combineerden dans met tumbling en dat resulteert in halsbrekende sprongen en formaties, die ze geblinddoekt uitvoeren. “Maar het is sport mét een verhaal”, zeiden ze zelf.

Ook de 14-jarige Lana Verkest had bijzonder gezelschap meegebracht: haar eigen schaduwen. Haar moderne danschoreografie vertelt haar persoonlijke verhaal en gaat over onzekerheid. “In deze act wil ik letterlijk uit mijn schaduw treden”, verklaarde ze.