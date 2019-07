Opnieuw dubbel trouwfeest op Tomorrowland: “Dit is alles wat het moet zijn” DBJ

28 juli 2019

Niets dan liefde op Tomorrowland, en sommigen nemen dat heel letterlijk. Vandaag stapten Steven & Anke en Maluna & Viktor in het huwelijksbootje. "Als allereerste festival kan dit tellen."

Vandaag was het dan misschien geen dag die overladen is met zonneschijn, dat lieten de twee bruidsparen niet aan hun hart komen. Anke (33) en Steven (35) gaven elkaar het ja-woord in Dreamville voor een intiem kransje van familie en vrienden en enkele nieuwsgierige passanten. “Er zijn er niet veel die dit kunnen meemaken”, glundert Anke. “Het is echt een heel bijzondere ervaring.” Steven vroeg Anke vorig jaar ten huwelijk op het reuzenrad van Tomorrowland en wilde met een huwelijk op Dreamville een romantisch vervolg breien aan dat weekend. “Mijn vrouw is iemand die graag iets extra wil en dus moest ik origineel uit de hoek komen. Dat is me wel gelukt denk ik”, lacht Steven. Ook de drie kinderen van het koppel Wolf, Merel en Merlijn waren erbij om te vieren met hun ouders. “We hadden nooit de behoefte om te trouwen, maar ik voelde dat er iets ontbrak”, glundert Steven. “Mijn leven is nu compleet.”

Maluna (29) en Victor (26) kwamen dan weer helemaal van de andere kant van de wereld om hun ceremonie te vieren op Tomorrowland. De twee Brazilianen wonen in Australië en reisden halve wereld over voor hun trouwfeest. “Als eerste grote festival kan dit tellen”, lacht Maluna na de ceremonie. “Victor heeft het helemaal geregeld en ik vind het werkelijk ongelooflijk. Het is een magische plek, aan alles is gedacht. En ik kan het weten want ik zit ook in de eventsector (lacht).” Victor was hier vorig jaar en deed er toen het idee op. “Dit zal me altijd bijblijven”, zegt Victor. “Dit is echt de vrouw van mijn leven.”