Opnieuw dode in 'Thuis': Wie heeft Alexander vermoord? "Kijkers gaan in shock zijn"

BV “Het wordt me hier soms te veel”: Gert Winckel­mans stond op het punt om álles op te geven

Gert Winckelmans (44) is terug van weggeweest. Hij speelt in ‘Het Geheugenspel’, de nieuwste film van Jan Verheyen en zijn vrouw Lien Willaert, en sinds dit seizoen is hij ook Vince in soapserie ‘Thuis’. Toch heeft hij stiekem een hele andere droom dan acteren, onthult Gert aan ‘Primo’. Eéntje waarvoor hij alles zou durven achterlaten. Een gesprek over zijn acteercarrière die nieuw leven wordt ingeblazen, de pikante vrijscènes die wel wat begeleiding vereisten én zijn verrassende toekomstplannen. “Als ik onderweg ben, ben ik 300 keer gelukkiger dan hier in België.”