Opnieuw betrapt op dronken rijden: acteur Gert Winckelmans knalt tegen gevel SDE

12 november 2019

16u29

Bron: GvA 0 Showbizz Gert Winckelmans (40) heeft maandagnacht een ongeluk veroorzaakt. Volgens Gazet van Antwerpen reed de acteur, bekend uit onder meer ‘Gent-West’ en Sara’ met zijn auto in op een geven in de Van Schoonbekestraat in Antwerpen. Hij legde volgens de politie een positieve ademtest af. Het is al de tweede keer dat de acteur met een glaasje te veel op betrapt wordt.

Maandagnacht reed Gert Winckelmans iets na middernacht tegen een rijhuis in de Van Schoonbekestraat in Antwerpen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Door de klap scheurde de gevel, maar de stabiliteit van het gebouw kwam volgens de brandweer niet onmiddellijk in gevaar. De politie bevestigt dat Winckelmans toegaf dat hij te veel gedronken had. Naar verluidt had hij meer dan twee promille alcohol in zijn bloed, waar de toegestane hoeveelheid 0,5 promille is. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken en de auto getakeld.

Winckelmans gaf het ongeval toe aan GvA: “Ik ben alles aan het doen wat er van mij verwacht wordt om dit in orde te brengen”, liet hij weten.

Het is niet de eerste keer dat de acteur met een glaasje te veel achter het stuur betrapt wordt. In 2008 werd hij door de politierechter veroordeeld omdat hij tegen de richting in de Grote Markt van Antwerpen was opgereden. In 2013 werd hij door de correctionele rechtbank veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een schadevergoeding van 1.250 euro voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een 21-jarige man tijdens een caféruzie in Gent.