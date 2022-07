Opnames voor vijf fictiereeksen: Ketnet gaat drukke zomer tegemoet

Deze zomer starten in Beringen de opnames van een gloednieuwe humoristische fictiereeks: ‘Kids on the Block’. Daarin volgen we de avonturen en deugnieterij van een groep kinderen in een cité in Limburg. Van een talentenjacht over verliefdheid tot een handel in diepgevroren pizza’s. De reeks wordt geregisseerd door Sarah Kasmi, die als regisseuse met Marokkaanse roots en moeder van drie kinderen, graag diversiteit op het scherm brengt.

De fictiereeksen van Ketnet zijn trouwens niet alleen in ons land populair. Reeksen zoals ‘Hoodie’, ‘Campus 12' en ‘Tik Tak’ worden intussen uitgezonden in meer dan 70 landen over heel de wereld. Ook ‘#LikeMe’ is intussen te zien in meer dan tien landen. Binnenkort steekt de succesvolle Ketnet-reeks ook de taalgrens over, want de reeks zal te zien zijn bij RTBF. En ook ‘3Hz’ is binnenkort te zien in Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. “Fictie is ontzettend belangrijk voor Ketnet en de Ketnetters hebben die reeksen al langer in hun hart gesloten. Heel fijn dat ook kinderen in de rest van de wereld nu kunnen genieten van kwaliteit van Belgische bodem”, klinkt het dan ook bij Annemie Gulickx, netmanager Ketnet.