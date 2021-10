Opnames van nieuwe Eén-reeks ‘Arcadia’ gestart

Het gaat om een Vlaams-Nederlandse reeks, met onder meer Lynn Van Royen, Gene Bervoets, Wim Opbrouck en Natali Broods in de hoofdrollen. De opnames vinden plaats in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. De reeks zal te zien zijn op Eén. “Ik ben heel blij dat we onze kijkers eigen fictie met internationale allure kunnen aanbieden, dankzij de Europese samenwerkingen”, klinkt het bij netmanager Lotte Vermeir. “’Arcadia’ werpt enkele fundamentele vragen op waar iedereen wel eens in meer of mindere mate mee worstelt: zijn we solidair of kiezen we voor onszelf? In het spannende en meeslepende verhaal verkennen we hoe een mogelijke nieuwe wereld er zou kunnen uitzien, door de ogen van gewone mensen die hun weg zoeken en proberen te overleven. Dat, in combinatie met deze topcast met zowel Vlaamse als Nederlandse namen, zal zorgen voor een buitengewoon spannende en herkenbare reeks.”