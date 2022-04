Opnames van fictiereeks ‘De club’ gestart: “Ik had altijd gedacht dat we de uitzonderingen waren”

TV Panel slaat de bal mis in ‘I Can See Your Voice’: Laura Tesoro zingt samen met kattevalse ‘Boekenwurm’

Op zaterdag werden de zussen Ipek en Jennifer uitgedaagd door Jonas Van Geel in een nieuwe aflevering van ‘I Can See Your Voice’. Zij zijn grote fan van gastvedette Laura Tesoro en samen met het panel gingen ze op zoek naar de beste zanger. Ze kozen uiteindelijk voor Boekenwurm. Deze laatste mocht op zijn beurt een duet zingen met Laura. Een moment om nooit meer te vergeten, al zouden we dat wel willen…

10 april