Opnames 'The Voice Senior' uitgesteld: Walter Grootaers met spoed naar ziekenhuis MC/SVH

11 oktober 2018

22u27 0 Showbizz Hij zou morgen zijn debuut maken als coach maken bij de opnames in 'The Voice Senior', maar een fysiek euvel besliste daar vandaag anders over.

Terwijl in de VTM-studio's de muziekrepetities in volle gang waren, werd de 63-jarige Kreuners-zanger thuis onwel en preventief naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gebracht.

Volgens onze informatie was de immer sympathieke frontman gedurende de rit volledig bij bewustzijn, maar bij VTM wordt hem uit voorzorg wat rust gegund. De geplande opnames van morgen en zaterdag worden uitgesteld. Geen grote ramp, want de start van 'The Voice Senior' staat pas ergens in december gepland.