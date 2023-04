Opnames ‘Rust’ worden donderdag hernomen ondanks lopende zaak tegen Alec Baldwin

Een vrouw van 61 wordt ‘Person of the Year’: een grotere triomf kan er voor laatbloei­ers niet zijn

Jennifer wié? Jennifer wat? Internationaal wordt er even in de haren gekrabd, nu TIME Magazine een 61-jarige actrice tot Persoon van het Jaar heeft gemaakt. Jennifer Coolidge is een laatbloeier, wier carrière en zelfvertrouwen pas in de herfst van het leven piekt. Wanhoop dus nooit, “want dit zullen we nog vaker zien”.