Opnames nieuw programma Roger van Damme, Jill de Greef en Yentl Keuppens gestart op Tomorrowland

BV Na enkele tegensla­gen is Geena Lisa opnieuw gelukkig in de liefde: “Een toxische relatie laat krassen achter op je ziel”

“Vijftig worden? Dat lijkt me wel cool.” Geena Lisa opende op woensdag, als gelukkige vrouw, een nieuwe deur. Ze is ervan overtuigd dat mensen net als wijn beter worden met de jaren. “Ik had het er als 18-jarige moeilijk mee als mensen zeiden dat m’n studententijd de schoonste van mijn leven was”, vertelt ze in Dag Allemaal. “‘Oei, gaat het de komende tachtig jaar dan bergaf?’ Dat cliché klopt niet. Je hebt examens, moet een goeie job vinden, de juiste man. Nu geniet en leef ik veel bewuster.”

