Opnames Fast & Furious 9 stilgelegd na ongeluk stuntman DBJ

22 juli 2019

20u57 34 Showbizz De opnames van de nieuwe actiefilm Fast & Furious 9 zijn stilgelegd nadat een stuntman gewond was geraakt aan zijn hoofd. De man is per helikopter naar het ziekenhuis gebracht vanaf de Leavesden Studios ten noorden van Londen.

“Er is een incident geweest met één van onze stuntmensen op de set van FAST 9 vandaag’’, verklaarde een woordvoerder van Universal Studios aan Deadline. “We hebben de opnames van de rest van de dag gestaakt om met deze situatie om te gaan.’’

Het is niet precies duidelijk hoelang het oponthoud gaat duren, maar de verwachting is dat de opnames later deze week weer worden hervat. Het negende deel in de langlopende actierace over autodieven moet mei 2020 in première gaan.

De hoofdrollen in Fast & Furious 9 worden gespeeld door Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren en Charlize Theron. Het is niet duidelijk welke sterren aanwezig waren toen het ongeluk gebeurde.