Opnames 'Catfish' hervat na valse beschuldiging Redactie

23 juni 2018

10u44

Bron: BuzzE Showbizz De opnames van het MTV-programma 'Catfish' zijn na een maand weer hervat. De beschuldigingen van ongepast gedrag aan het adres van presentator Nev Schulman zijn na onderzoek als 'niet geloofwaardig' bestempeld door de muziekzender, meldt Us Weekly.

"Alhoewel wij nooit een officiële klacht hebben gekregen, zijn MTV en Critical Content meteen een onafhankelijk onderzoek gestart", verklaart een woordvoerder van MTV. "De onafhankelijke onderzoeker kwam tot de conclusie dat de beschuldigingen ongeloofwaardig en ongegrond zijn. Gezien de resultaten van het onderzoek zal Catfish de opnames hervatten. We nemen dit soort zaken zeer serieus en wij stellen alles in het werk om een veilige werkomgeving te creëren."

Een maand geleden werden de opnames van 'Catfish' stilgelegd, nadat een voormalig deelneemster van de show in een YouTube-video claimde dat Schulman haar herhaaldelijk vroeg naar haar seksuele voorkeur. Ook zou hij hebben opgeschept over het formaat van zijn geslachtsdeel. De presentator ontkende alle aantijgingen. "Ik ben altijd open geweest over mijn leven en ik zou verantwoordelijkheid nemen voor mijn acties. Maar deze beschuldigingen zijn niet waar", zei Nev vorige maand in een verklaring.

De populaire show is momenteel bezig aan haar zevende seizoen. Het verscheen in 2012 voor het eerst op de buis.