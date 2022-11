Opmerkelijke apotheose in ‘Blind Getrouwd’: koppel gaat uit elkaar, maar niet van harte. “Het doet gigantisch pijn”

TVOngeziene apotheose in ‘ Blind Getrouwd ’. Nadat Jana en Christiaan hun huwelijk beëindigden tijdens het beslissingsmoment, geeft Jana zes weken later toe dat ze nog elke dag twijfelt aan die keuze. “Die ‘wat als’ vreet me op”, aldus de verwarde kleuterjuffrouw, die haar echtgenoot eerder op de rooster legde vanwege zijn ‘smalle’ uiterlijk en ‘lieve’ aanpak tussen de lakens. Haar man Christiaan wil wel bij de beslissing blijven. “De eerlijke optie”, noemt hij het. Tegelijkertijd kozen ‘slakjes’ Jiri en Florence verrassend wel voor elkaar.

Jana zorgde voor een primeur in zeven seizoenen ‘Blind Getrouwd’ door twee brieven mee te nemen naar het beslissingsmoment. Eentje voor het geval haar Christiaan ‘neen’ zou zeggen, eentje voor ‘ja’. Maar het werd uiteindelijk neen. Met een liefdevolle glimlach vertelde Christiaan dat het koppelsweekend voor een omslag zorgde in hun anders vrolijke relatie. “Daar kwamen te veel verschillen naar boven”, zegt hij. “De afstand, de planning...” Christiaan benoemt niet letterlijk dat Jana struikelde over zijn ‘magere’ bouw en zijn ‘lieve’ aanpak in bed, maar heeft het over “andere verschillen die je onzeker maken en zorgen voor twijfels.”

Christiaan vertelde het met de glimlach - een spiekbriefje had hij niet - maar toen zijn vrouw haar ‘neen’-brief bovenhaalde, brak de spoedverpleger. Nog steeds met een glimlachje, maar met trillende onderlip en tranen in de ogen luisterde Christiaan hoe Jana vertelde dat “ze hem bedankt voor zijn geduld” en hoe zij hem een “rustig, zorgzaam meisje” toewenst. Zijn liefdesverdriet was tot in de huiskamer te voelen.

Nog steeds met een glimlach, maar met trillende onderlip en tranen in de ogen luisterde Christiaan hoe Jana vertelde dat "ze hem bedankt voor zijn geduld en een fantastische tijd"

Een emotioneel einde bij het meest spraakmakende koppel van dit seizoen. Althans zo leek het. Want toen Ingeborg de vier koppels zes weken na dat moment opnieuw uitnodigde voor een reünie, klonk het duo niet meer zo vastberaden. De twee hadden elkaar al die tijd niet gezien en Jana sloeg die in tussenperiode helemaal aan het twijfelen. “Het doet gigantisch pijn”, vertelt ze. “Ik heb dagelijks nog momenten dat ik struggle met mezelf. Die ‘wat als’ vreet me op.”

Christiaan is koeler wanneer Ingeborg hem vraagt waarom hij toen ‘neen’ zei. “Het was een weloverwogen beslissing die we samen hebben genomen”, klinkt het bijna stoïcijns. “We wisten rationeel dat het moeilijk zou worden in de toekomst, dus hebben we voor de eerlijke optie gekozen.” Heel opmerkelijk, omdat Christiaan in de voorbije afleveringen altijd diegene was die de kar trok en steeds een glinstering in zijn ogen had als hij het over zijn Lokerse brunette had. Hun verhaal van aantrekken en afstoten lijkt ons nog niet helemaal beeïndigd. Misschien heeft een mogelijke relatie baat bij een periode zonder camera’s.

“Fuck it, ik verdien te mooi”

"Nog elke dag sta ik versteld van de raakvlakken", aldus Florence.

Voor Jiri en Florence was het beslissingsmoment minder hectisch, maar de twee zorgden voor dé verrassing van het seizoen. In de meest romantische speech van de reeks, verklaarde Jiri uitgebreid de liefde aan zijn “oprechte, lieve, betrouwbare, warme, intelligente, gevoelige, spontane, zorgende, pure” vrouw. De uitgebalanceerde Jiri liet na zijn lange lijst aan adjectieven zijn tranen de vrije loop toen hij zag dat zijn vrouw hetzelfde deed. “Wat je met mij doet, heb ik nog nooit mogen ervaren”, las hij door zijn tranen. “Is dit te mooi om waar te zijn? Fuck it, ik verdien te mooi. Ik ben een doorbijter, die muur om verder af te breken, neem ik er graag bij.” Florence, die van bij de start benoemde dat ze “geen aantrekking” voelde voor Jiri, bedankte haar man voor zijn geduld en vertelde “nog elke dag versteld te staan van de raakvlakken.”

Christiaan en Jana: Gescheiden

Jana: "Sinds het beslissingsmoment voel ik aan mezelf dat het vanbinnen nog niet allemaal op de rails loopt."

Hoge pieken en diepe dalen typeren het parcours van het drukst besproken koppel van dit seizoen. Lange tijd leek het de goede richting uit te gaan, maar uiteindelijk bleek de afstand tussen Geel en Lokeren te groot. Dat ze aandacht besteedde aan het feit dat het fysiek niet meteen klikte, verfoeide Jana deze slotaflevering. Net als haar beslissing, zo leek het. “Sinds het beslissingsmoment voel ik aan mezelf dat het vanbinnen nog niet allemaal op de rails loopt. Dat je ‘neen’ zegt tegen een persoon die je op een bepaald moment graag gezien hebt, is heel pijnlijk.” Misschien is hun verhaal nog niet helemaal ten einde? Dat zal van de komende weken afhangen.

Jiri en Florence: Getrouwd

Volledig scherm Jiri en Florence © DPG Media

Het lijkt ons dat Jiri en Florence in de eerste plaats heel blij zijn dat het programma er op zit. De twee namen duidelijk deel om een partner voor het leven te vinden, de passage in een populair tv-programma hoefde voor hen niet zo. De twee kijken uit naar de toekomst, vertellen ze op de reünie, al gaat ook die stapje per stapje. “De gevoelens zijn nog niet ‘wauw’, maar we zijn wel leuke herinneringen aan het maken”, vertelt Florence die tevreden terugkijkt. “Achteraf gezien is het perfect gelopen, een andere manier had niet beter geweest.”

Brecht en Dziubi: Getrouwd

Volledig scherm Dziubi en Brecht © DPG Media

Ook zes weken na hun beslissingsmoment zijn Brecht en Dziubi nog steeds getrouwd. Dat het nog even gesmeerd loopt als in het begin, vertellen ze, maar voor de afstand tussen Gent en Antwerpen hebben ze nog geen oplossing gevonden. “We hebben het er nog altijd niet over gehad”, zegt Brecht. “Eerst moet het gevoel blijven groeien.”

Lien en Joren: Gescheiden

Volledig scherm Lien & Joren © VTM

Het heeft er nooit echt ingezeten bij Joren en Lien en dat vertellen ze ook zes weken na hun gezamenlijke ‘neen’ in het gemeentehuis van Aarschot. Dat de twee elkaar nog geregeld horen, klinkt het. En dat ze trots zijn, dat ze ondanks alles toch veel respect voor elkaar hebben getoond. De ultieme reden waarom het niets werd? “Ik denk dat Lien een ideaal beeld voor ogen had en dat ik dat niet helemaal was”, besluit Joren.

