Opmerkelijk: waarom krijgen deze BV's hun huis niet verkocht? KD/TDS

20 januari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Vier jaar al staat zijn villa op Mallorca te koop. Michael Douglas krijgt hem maar niet verkocht, ondanks de sublieme ligging en meerdere prijsverlagingen. De Hollywoodster is niet alleen, want ook Vlaamse bekenden raken hun huis niet aan de straatstenen kwijt.

Christoffs droomhuis in Wetteren

In de zomer van 2015 zette Christoff z'n droomhuis in Wetteren te koop. Hij had het tien jaar eerder gekocht en samen met zijn vader, een bouwondernemer, helemaal naar zijn smaak verbouwd en ingericht. Het werd een liefdesnest voor Christoff en zijn toenmalige vriend Niels. Maar toen het foutliep met Niels, wilde de schlagerkoning er niet langer blijven wonen. Zeker niet toen Niels een relatie begon met een jongen uit de buurt. Ook de nieuwplannen op de aanpalende gronden zinden Christoff niet.

Vandaag staat het huis nog steeds te koop. Dat kan te maken hebben met de vraagprijs, die volgens de website van de immomakelaar tussen 500.000 en 750.000 euro ligt. Voor dat geld krijg je wel een tiptop afgewerkte woning met grote tuin en vijver. En alle op maat gemaakte meubels.

De Pfaff-villa's in Brasschaat

Bijna negen jaar, zolang staat Vlaanderens bekendste villa nu al te koop. De woning in de Guyotdreef in Brasschaat, waar jarenlang de realityreeks 'De Pfaffs' werd opgenomen, zakte van ruim twee miljoen euro naar ‘amper’ 795.000 euro. Even was er paniek toen pornoproductiehuis Godelina het pand wou kopen om het om te bouwen tot een pornoset.

Intussen moesten de Pfaffs ook hun tweede villa, met vier slaapkamers, twee badkamers, verwarmd zwembad, poolhouse met jacuzzi en sauna en een speelveld op kunstgras te koop zetten. De prijs werd verlaagd van 995.000 euro naar 845.000 euro. Reden voor de verkoop: Carmens wankele gezondheidstoestand. Ze lijdt aan een ernstige vorm van osteoporose en raakt de trap niet meer op.

Geïnteresseerden moeten zich wenden tot het makelaarskantoor van Dave Volders, de echtgenoot van Lindsey Pfaff.

Te huur: de villa van Hollywoodvrouw Astrid

Er is bitter weinig interesse in de villa van Astrid Coppens in de Hollywood Hills. Verkopen kan ze pas wanneer de echtscheidingsperikelen met den John volledig van de baan zijn. Astrid en haar huidige echtgenoot Bram wonen intussen in Malibu, en proberen het huis in de Hollywood Hills te verhuren. De huurprijs werd al enkele keren verlaagd, tot zo'n 14.700 euro. Een spotprijsje voor de omgeving, waar ook veel sterren wonen.

Véronique De Kock: verhuurd aan oplichter

Ook Véronique De Kock had de nodige problemen bij de verkoop van haar villa in Brecht. Uiteindelijk verhuurde ze hem aan een Egyptenaar die een oplichter bleek te zijn. Na maanden geen huur te hebben betaald, vluchtte hij met zijn gezin naar Egypte.

Olga & Harry uit 'The Sky Is The Limit'

De verkoopdeal rond de luxevilla van Harry en Olga sprong op het laatste nippertje af. Het excentrieke koppel uit ‘The Sky is The Limit’ wilde naar het buitenland verkassen. ‘Ik doe mee aan het programma om mijn villa verkocht te krijgen’, vertelde Harry aan de start van het eerste seizoen. ‘Om daarna te verhuizen naar een zonniger land, het regent hier toch tweehonderd dagen per jaar.’

Ze vroegen 5 miljoen voor het domein aan het Albertkanaal in Herentals. Eén investeerder was geïnteresseerd. Hij zou samen met projectontwikkelaars de villa platgooien en er een appartementsgebouw in de vorm van een cruiseschip neerzetten. Uiteindelijk ging dat feestje niet door en wonen Harry en Olga er nog steeds.

Ook in Hollywood: d e miljoenenvilla van Michael Douglas

Vier jaar al staat Michael Douglas' paradijselijke vakantievilla op Mallorca te koop. Ondanks de betoverende ligging in de heuvels rond Valldemossa en herhaaldelijke prijsverlagingen slaagt hij er niet in potentiële kopers te lokken.

De feestjes in de villa van Douglas zijn legendarisch. Sterren als Tom Cruise, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer en Jack Nicholson logeerden er. Nu staat de villa te verkommeren. Michael is 73 en sukkelde de afgelopen jaren met zijn gezondheid, veel reizen zit er niet meer in. Het grootste probleem is echter dat Michaels ex-vrouw Diandra nog steeds mede-eigenaar is van de villa. Om die reden komt zijn huidige echtgenote Catherine Zeta-Jones er niet graag.

De oorspronkelijke vraagprijs van 50 miljoen euro zakte al naar 36,5 miljoen.