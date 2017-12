Opmerkelijk: Queen Elizabeth deelt geheim over echtgenoot in kersttoespraak Wat heeft ze te zeggen over de man met wie ze al 70 jaar lief en leed deelt? EDA

11u17

Bron: Reuters, AFP 0 EPA Showbizz De Britse koningin Elizabeth zal straks op een heel originele manier haar man in het zonnetje zetten. Tijdens haar jaarlijkse kersttoespraak, waarvan op kerstavond al delen zijn vrijgegeven, zegt de Queen over prins Philip "dat hij een onmisbare steun is en een uniek gevoel voor humor heeft." Ongezien, volgens kenners.

Dit jaar vierden ze hun 70ste huwelijksverjaardag maar de liefde is nog steeds groot, zo blijkt uit de kersttoespraak van koningin Elizabeth. Daarin roemt de Queen haar 96-jarige echtgenoot voor zijn onmisbare steun en uniek gevoel voor humor.

Kenners noemen het opmerkelijk dat de koningin over haar echtgenoot gaat spreken. Ze heeft dat tijdens haar koningschap nauwelijks gedaan.

REUTERS Queen Elizabeth tijdens de opname van haar kersttoespraak in Buckingham Palace.

Philip, die zijn openbare optredens sinds dit jaar flink heeft teruggeschroefd, heeft de koningin gedurende de 65 jaar dat ze op de troon zit altijd bijgestaan. Hij haalde regelmatig het nieuws met zijn soms gepeperde -en inderdaad humoristische- uitspraken. Zo beledigde hij ooit de Schotten door zich af te vragen: „Kunnen ze wel lang genoeg nuchter blijven om hun rijbewijs te halen?”

In de kersttoespraak zal Elizabeth verder aandacht besteden aan de dieptepunten van het jaar zoals de dodelijke aanslag bij het concert van Ariana Grande in Manchester en de brand in Grenfell Tower in Londen. De toespraak wordt vandaag om 16.00 uur uitgezonden op radio en tv.