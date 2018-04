Opmerkelijk: Frank Molnar en ex-verloofde Noa Neal verzoenen zich (en ze gaan samenwerken) KD

05 april 2018

15u06 0 Showbizz Een opmerkelijke foto op de Instagrampagina van Frank Molnar (44): "Kijk naar de gelukkige jongen in het midden", schrijft hij bij het beeld waarop hij geflankeerd wordt door zijn vriendin Marissa Galle (27) én zijn ex-verloofde Noa Neal (32). Van enige rancune lijkt geen sprake.

Take a look at this happy kid in the middle! And yes,. Blondes really do have more fun! 😂 > creative production meeting at the pool! #newproject #music #film #musicvideo Een foto die is geplaatst door null (@frankmolnar) op 05 apr 2018 om 09:12 CEST

Frank heeft het over een "creatieve productievergadering aan het zwembad". Hij werkt aan een nieuw muziekproject in Las Vegas, en Noa Neal is daar duidelijk bij betrokken. Geen spoor van rivaliteit tussen Noa en Marissa. De twee blondines poseren zusterlijk in het zwembad en lijken zich kostelijk te amuseren. Het nochtans anders gekund, want Frank en Noa stonden enkele jaren terug op punt te trouwen en aan kinderen te beginnen.

(lees verder onder de foto)

Luchtballon

In augustus 2014, drie jaar na zijn huwelijksbreuk met fotomodel Jess Donckers, schoof Frank zijn Noa een verlovingsring aan de vinger. Hij vroeg haar ten huwelijk in een luchtballon. "Ik was op van de zenuwen", vertelde Frank in Dag Allemaal. "Al van 's morgens oefende ik de juiste woorden in. En op 't moment zelf ben ik toch wel beginnen sukkelen zeker. Bon, ik was serieus opgelucht toen Noa met blinkende oogjes "ja" zei."

Kindjes

Een jaar later zette Noa haar huis te koop gezet, en ook Frank deed zijn loft van de hand. Het koppel zocht een huis met een grote tuin, "want wij willen aan kindjes beginnen", aldus Noa in Dag Allemaal.

Na een relatiepauze gingen Frank en Noa in september 2016 definitief uit elkaar. Volgens Frank hadden ze geen ruzie en was het ook te vroeg voor een nieuwe relatie. "Ik kan mijn hart nog niet openstellen voor iemand anders", zei hij.

Pikante mails

Dat was niet helemaal waar. "Frank was al maanden aan het aanpappen met Marissa", aldus iemand uit Noa's entourage in TV-Familie. "Een etentje, Pokémonwandelingen, samen op citytrip... Ze gaan binnenkort zelfs op reis. Dan zal hij niet echt wakker hebben gelegen van de breuk met Noa Neal, hé? Dat geflirt en die geheime afspraakjes waren superpijnlijk voor Noa, want zij was er altijd voor Frank. Marissa is overigens niet de eerste of enige vrouw die Frank probeerde te versieren. Noa heeft op een bepaald moment pikante mails van Frank ontdekt."

Gekwetst

Noa reageerde verbouwereerd op Franks nieuwe relatie. "Ik heb Frank altijd graag gezien en vertrouwde hem blindelings, maar ik voel me ontzettend gekwetst dat ik zo snel vervangen ben..." Maar dat is nu allemaal verleden tijd. De zangeres heeft intussen ook weer liefdesgeluk gevonden, bij de Nederlander Dominic Bakker die juwelen voor mannen verkoopt.

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@dominicbakker) op 17 dec 2017 om 08:47 CET