Opmerkelijk: 80-jarige Willy Naessens en zijn Marie-Jeanne (68) plannen een babyborrel KDL

29 maart 2019

13u43

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz De klanten en genodigden van het huwelijk van Willy Naessens (80) en zijn vrouw Marie-Jeanne (68) keken onlangs even raar op toen ze hun brievenbus leegmaakten. Daarin zat namelijk een opvallende uitnodiging van de ondernemer en zijn vrouw.

“7 juli was één van de mooiste dagen uit ons leven! Nu, negen maanden later, voelen we ons nog steeds supergoed en zijn fier u het volgende te melden: uitnodiging babyborrel”, staat er op een kaartje. “U bent van harte welkom in Café De Leute. Ooievaarstraat 1, Liefdegem op 1 april 2019 vanaf 14u. Wij verwachten absoluut geen cadeau, dit wonder is ons mooiste geschenk!”.

Hoewel de datum van het evenement en de onbestaande stad of gemeente Liefdegem het eigenlijk al hadden kunnen verklappen, laat Willy Naessens in een reactie aan het Nieuwsblad alvast weten dat de uitnodiging een vroeg 1 aprilgrapje is. “Ik wou eens iets plezants doen. Er is zo veel slecht nieuws, daarom dit ludieke kaartje. Het leven is al zo serieus dat we een keer mogen lachen”, klinkt het.