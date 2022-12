Oplettende kijkers spotten Kanye ‘Ye’ West in 'Glass Onion: A Knives Out Mystery’

De film ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ doet het goed op Netflix. In het lanceringsweekend, het kerstweekend, is de prent in totaal maar liefst 82,1 miljoen uur bekeken, goed voor zo’n 35 miljoen huishoudens. ‘Glass Onion’ is een vervolg op ‘Knives Out’ uit 2019. Voormalige ‘James Bond’-acteur Daniel Craig herneemt de hoofdrol als de wereldberoemde privédetective Benoit Blanc. Zijn personage wordt uitgenodigd op een privé-eiland van een tech-miljardair om een ‘moordmysterie’ op te lossen. Craig krijgt het gezelschap van een heuse sterrencast. Onder meer Hollywoodactrices Kate Hudson en Kathryn Hahn en zangeres Janelle Monae duiken op in de prent. Alsook Edward Norton, Leslie Odom Jr., Dave Bautista en ‘Outerbanks’-ster Madelyn Cline.

De online reacties zijn in het algemeen erg positief. Maar afgezien van enkele korte cameo’s van onder meer acteur Hugh Grant, is er een andere celebrity die enkele oplettende kijkers menen te herkennen. Het gaat over een scène waarin de volledige hoofdcast met z’n allen rond een lange eettafel zit. “Oké ‘Glass Onion’ was echt goed, maar het wildste vond ik het Kanye-schilderij achter de eettafel", klinkt het. “Wat doet Kanye West in de film?” Of de muurschildering effectief is gebaseerd op Ye, is niet bevestigd.