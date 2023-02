Oplettende kijker ontdekt montagefout in ‘The Last of Us’: “Zijn dat crewleden?”

TVDat de nieuwe HBO-reeks ‘ The Last of Us ’ wereldwijd hoge toppen scheert, is geen geheim. De postapocalyptische serie wordt dan ook overladen met lof en kreeg zelfs al na de tweede aflevering groen licht voor een vervolgseizoen. Maar nu strooit een oplettende kijker toch wat roet in het eten. Hij spotte een grote montagefout in de zesde aflevering én deelt de beelden nu op TikTok.

‘Game of Thrones’-fans krijgen nu ongetwijfeld een déjà vu. Nadat er eerder een Starbucks-beker zichtbaar in beeld verscheen in de HBO-reeks ‘Game of Thrones’, is het nu de beurt aan hun nieuwste hitreeks ‘The Last of Us’. In de zesde aflevering doen - op z'n zachtst gezegd - nogal ‘bijzondere figuranten’ mee.

Ongeveer een kwartier ver in de zesde episode is, dankzij luchtbeelden, te zien, hoe de hoofdpersonages Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) in een besneeuwd landschap, een brug overwandelen. Maar wie of wat verschijnt er plots linksonder in beeld? Enkele crewleden. Het is TikTokker @domineo32 die de montagefout opmerkte.

Het verhaal

De serie gaat over een eigenaardig gemuteerd virus, een parasitaire schimmel, die mensen in een razendsnel tempo in besmettelijke zombies doet veranderen. De kijker maakt kennis met de alleenstaande vader Joel die na een tijdssprong plots als smokkelaar fungeert in een strengbewaakte quarantainezone in Boston. Maar dan krijgt hij een levensbelangrijke missie. Hij moet een ‘pakketje’ smokkelen van Boston naar het westen van de Verenigde Staten. Maar dat pakketje blijkt het pubermeisje Ellie te zijn. Waarom? Ze is immuun voor het virus en kan hoop bieden op een vaccin. Joel krijgt de aartsmoeilijke taak om het meisje heelhuids te vervoeren naar haar bestemming, met gevaar voor eigen leven.

‘The Last of Us’ is in België te bekijken op Streamz. Elke maandag verschijnt er een nieuwe aflevering.

