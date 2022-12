Oplettende journalisten ontdekken ‘fouten’ in documentaire ‘Harry & Meghan’

De langverwachte Netflixdocu ‘Harry & Meghan’ is eindelijk daar. Op donderdag werden de eerste drie afleveringen van de zesdelige docu gelanceerd. Het koppel staat onder meer stil bij hun verloving, die eind november 2017 plaatsvond. Maar in de docu blijkt nu dat het moment waarop ze hun verloving bekendmaakten minder fijn was dan aanvankelijk gedacht. “Alles was georkestreerd en gerepeteerd”, klinkt het. “Het verliep echt als: ‘Dan komt er een moment waarop ze de ring willen zien, dus laat de ring zien’. We mochten ons verhaal niet vertellen, omdat ze het niet wilden.” Harry voegt er nog aan toe: “We hebben nooit de toestemming gekregen om ons verhaal te vertellen.”

BBC-journaliste Mishal Husain reageert nu op deze harde uitspraken tijdens het ‘Today’-programma op ‘BBC Radio 4'. “Herinneringen over dit specifieke onderwerp kunnen variëren”, begint ze. Maar zij herinnert zich die dag toch net iets anders. “Ik herinner me het als een dag vol vreugde. De focus van iedereen van het BBC-team was om ervoor te zorgen dat Harry en Meghan zich zo comfortabel mogelijk voelde, want dit was hun dag.” Ze vervolgt: “We gingen naar Kensington Palace en hadden vooraf eerst een goed gesprek met hen, samen met twee leden van hun team. We bespraken waar we het over gingen hebben in het interview en waar ze zich goed genoeg bij voelden om te delen. Nadien zetten we onze camera’s klaar, terwijl zij in de tussentijd foto’s gingen maken. Nadien hebben we een interview van twintig minuten opgenomen.”